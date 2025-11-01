На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпину предрекли очередное поражение

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Рубин» обыграет «Динамо»
Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» сможет на своем поле обыграть столичное «Динамо».

«Рубин» проиграл в Краснодаре, поэтому на домашний матч наверняка и настрой будет соответствующим. «Динамо» не в порядке, очень даже не в порядке — более-менее, они, конечно, сопротивлялись «Зениту», Карпин там ходил-прыгал на бровке, переживал, но это все бесполезно. Думаю, «Рубин» их одолеет на своем поле. Сейчас они болтаются в середине турнирной таблицы, они могут занять более приличное место к зимнему перерыву», — заявил Пономарев.

В турнирной таблице национального первенства динамовская команда расположилась на девятой позиции с 16 баллами. В следующем туре РПЛ «Динамо» 1 ноября на выезде сыграет с казанским «Рубином», начало матча — 17:45 мск.

Ранее в ЦСКА сделали заявление из-за травмы Игоря Акинфеева.

