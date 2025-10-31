«Следует этого ожидать»: попытку похищения Мостового связали с неспокойным временем

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак высказался о попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового и заявил, что подобных инцидентов стоит ожидать при популярности. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«[Дело] в том, что все люди, которые себя открыто позиционируют, о которых известно, сколько они примерно стоят и сколько они зарабатывают, им следует этого ожидать. Мы живем сейчас в неспокойное время, и ожидать грабежа и похищения вполне реально. У меня подобных ситуаций в жизни не случалось», — отметил он.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

Ранее Мостовой записал видеообращение после попытки похищения.