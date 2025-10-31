Месси намерен сместить президента «Барселоны»

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси намерен принять активное участие в предстоящих выборах президента «Барселоны», которые пройдут в 2026 году. Об этом сообщает ABC.es.

По информации издания, Месси намерен помочь одному из кандидатов сместить действующего президента клуба Жоана Лапорту. При этом форвард намерен оказать кандидату поддержку только в том случае, если он реально будет претендовать на победу.

В феврале 2025 года в СМИ появилась информация, что Месси хочет сыграть за каталонскую команду на обновленном стадионе «Камп Ноу», однако его возвращение не состоится, пока президентом «Барселоны» является Жоан Лапорта.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси получил отказ при попытке перехода в клуб Саудовской Аравии.