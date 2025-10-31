Легенда «Спартака» назвал фаворита матча с «Краснодаром»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что «Краснодар» является фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми.

«Краснодар» является фаворитом в матче со «Спартаком». У них стабильный состав, поставленная игра, лидеры находятся в хорошей форме. Но «Спартак» умеет играть такие матчи. Много забитых мячей не планируется, команды будут играть на результат. Думаю, будет ничья, но «Краснодар» будет фаворитом», — сказал Гладилин.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московского «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

Ранее Дмитрий Губерниев выбрал фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак».