В Мексике гонщик создал угрозу для жизни маршалов на Гран-при «Формулы-1»

В Мексике обвинили гонщика Лоусона в угрозе жизни маршалов на Гран-при «Ф-1»

Мексиканская федерация автоспорта предъявила претензии новозеландскому гонщику Лиаму Лоусону из команды Racing Bulls после нарушения пилотом правил безопасности при появлении на трассе маршалов на Гран-при Мексики, передает официальный сайт организации.

«Лоусон четко видел присутствие маршалов на трассе, но сохранил угол поворота руля и не предпринял необходимых мер предосторожности», — сказано отчете федерации после анализа данных с камер.

На первом повороте автодрома имени братьев Родригес Лоусон столкнулся с Александром Албоном из «Уильямса». После аварии на трассе появились два желтых флага, но новозеландец продолжил движение без достаточного снижения скорости, едва не совершив наезд на двух маршалов.

Гран-при Мексики, состоявшееся 26 октября, выиграл пилот McLaren Ландо Норрис. Второе место занял Шарль Леклер на Ferrari, третьим стал Макс Ферстаппен из Red Bull. В чемпионском зачете Формулы-1 Норрис лидирует с 357 очками, опережая напарника по команде Оскара Пиастри на одно очко. Ферстаппен занимает третью позицию с 321 баллом.

