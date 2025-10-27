Стало известно, почему испанский гонщик сошел с трассы во время Гран-при Мексики

Руководитель гоночного подразделения Aston Martin Майк Крак объяснил причины досрочного завершения гонки Фернандо Алонсо на Гран-при Мексики. Об этом сообщает Autosport.

Испанский пилот сошел с дистанции на 34-м круге из-за потенциальных проблем с тормозной системой автомобиля.

«Нам предстоит тщательный анализ после гонки, чтобы выяснить причины произошедшего. В целом, на этом этапе у нас не получилось достичь желаемой скорости», — заявил Крак. Он подчеркнул, что решение о сходе было принято в целях безопасности гонщика после появления подозрений о неисправности тормозов.

Гран-при Мексики, состоявшееся 26 октября, выиграл пилот McLaren Ландо Норрис. Второе место занял Шарль Леклер на Ferrari, третьим стал Макс Ферстаппен из Red Bull. В чемпионском зачете Формулы-1 Норрис лидирует с 357 очками, опережая напарника по команде Оскара Пиастри на одно очко. Ферстаппен занимает третью позицию с 321 баллом.

