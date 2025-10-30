«Спартак» оштрафовали за оскорбительные скандирования болельщиков

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков в матче РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».

«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбления, штраф «Спартаку» 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц. По его словам, болельщики красно-белых 11 раз за матч скандировали брань.

Встреча проходила 21 октября в Каспийске в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России и завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.

Также КДК оштрафовал «Зенит» на 40 тысяч рублей за аналогичные нарушения в матче с «Оренбургом». Разница в размерах штрафов объясняется количеством инцидентов: болельщики «Зенита» допускали нарушения всего два раза за игру.

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место с 22 очками после победы над «Оренбургом» со счетом 1:0 25 октября. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром» 2 ноября.

