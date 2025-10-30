На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» оштрафовали за оскорбительные скандирования болельщиков

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков в матче РПЛ
true
true
true
close
ФК «Спартак-Москва»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».

«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбления, штраф «Спартаку» 100 тысяч рублей», — заявил Григорьянц. По его словам, болельщики красно-белых 11 раз за матч скандировали брань.

Встреча проходила 21 октября в Каспийске в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России и завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.

Также КДК оштрафовал «Зенит» на 40 тысяч рублей за аналогичные нарушения в матче с «Оренбургом». Разница в размерах штрафов объясняется количеством инцидентов: болельщики «Зенита» допускали нарушения всего два раза за игру.

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место с 22 очками после победы над «Оренбургом» со счетом 1:0 25 октября. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром» 2 ноября.

Ранее легенда сборной России рассказал, за счет чего «Локомотив» может обыграть «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами