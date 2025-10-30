Легенда сборной России рассказал, за счет чего «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что московский «Локомотив» может обыграть петербургский «Зенит» за счет индивидуального мастерства, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Слабые у питерцев движение и мотивация. Они все время хотят играть на классе, спокойно. А «Локомотив» за счет индивидуального мастерства Воробьёва и Батракова может хорошо выступить», — сказал Булыкин.

«Локомотив» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 13 игр. «Зенит» с 26 баллами идет на четвертой позиции. На первом месте располагается действующий чемпион «Краснодар», в активе которого 29 баллов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее футболист английского «Манчестер Юнайтед» изменил спортивное гражданство с английского на российское.