Олимпийский чемпион эмоционально ответил на вопрос, надо ли показывать Игры по телевидению

Советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся 4-кратным олимпийским чемпионом, заявил, что Олимпиаду надо показывать в России, передает Sport24.

«Олимпиаду надо показывать в России. У нас на телевидении кругом кровь, взятки и драки. Какая к хрену разница: мало наших спортсменов едет или нет! Что мы еще можем показать? Автомобиль «Лада»?» — сказал Тихонов.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

