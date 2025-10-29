«Хотят выслужиться»: Губерниев о тех, кто выступает против показа ОИ-26 в России

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что зимние Олимпийские игры — 2026 обязательно нужно показывать в России. Его слова приводит Sport24.

«Те, кто не хотят этого, могут выбросить пульт и помалкивать. Их это не касается. Если человеку дорог спорт в нашей стране, он понимает, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться, показать, как они родину любят. Мы ведь проходили это во время Олимпиады в Париже», — заявил он.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду — 2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме поддержали возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России.