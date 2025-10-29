«Заявлений не было»: тренер «Спартака» о признании игрока в употреблении кокаина

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов сослался на отсутствие официальной информации от руководства по поводу заявления игрока Ивана Морозова об употреблении кокаина. Его слова передает РИА Новости.

«У меня нет никакой информации об Иване. Когда я получу какую-нибудь информацию от руководства клуба, то буду готов прокомментировать», — заявил Жамнов.

Морозов в социальных сетях признался в употреблении запрещенных веществ, сообщив о прохождении терапии и раскаянии в содеянном.

В сентябре 2025 года стало известно об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил. В сентябре «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружило в пробе спортсмена запрещенное вещество, и игрок не будет допускаться к тренировкам до завершения расследования.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Ранее нападающий «Спартака» признался в употреблении кокаина.