На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Заявлений не было»: тренер «Спартака» о признании игрока в употреблении кокаина

Наставник «Спартака» Жамнов не знал об употреблении кокаина Морозовым
close
«РИА Новости»

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов сослался на отсутствие официальной информации от руководства по поводу заявления игрока Ивана Морозова об употреблении кокаина. Его слова передает РИА Новости.

«У меня нет никакой информации об Иване. Когда я получу какую-нибудь информацию от руководства клуба, то буду готов прокомментировать», — заявил Жамнов.

Морозов в социальных сетях признался в употреблении запрещенных веществ, сообщив о прохождении терапии и раскаянии в содеянном.

В сентябре 2025 года стало известно об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил. В сентябре «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружило в пробе спортсмена запрещенное вещество, и игрок не будет допускаться к тренировкам до завершения расследования.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Ранее нападающий «Спартака» признался в употреблении кокаина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами