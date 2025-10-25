В «Оренбурге» объяснили, за счет чего «Спартак» их обыграл

В «Оренбурге» заявили, что против «Спартака» плохо сыграли в атаке

Главный тренер »Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда не создала достаточное количество опасных моментов у чужих ворот. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Предыдущий тренерский штаб «Оренбурга» использовал свою концепцию, не хотелось бы к этому возвращаться. Нужно быть реалистами, не все у нас получилось в атаке сегодня, поэтому после первого тайма мы поменяли нападающего, хотели видеть что-то другое. «Спартак» доставил нам трудности, действуя в верхнем блоке. Мы хотели бы видеть другие цифры на табло, но вышло как вышло», — заявил Ахметзянов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

Ранее в «Оренбурге» назвали ключевую причину поражения 0:6 «Зениту».