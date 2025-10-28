«Ничего смешного»: российский тренер о попытке похищения Мостового

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!» прокомментировал неудачную попытку похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, завив о необходимости наказания злоумышленников.

«Наказать нужно людей, да, но на самом деле ничего смешного. Аккуратнее надо быть. И не только в Питере», — сказал Шалимов.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

Ранее Ирина Роднина высказалась о попытке похитить Мостового, заявив, что нужно быть аккуратнее.