На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ISU расследует инцидент с плюшевой ракетой у китайских фигуристов на этапе Гран-при

ISU хочет изучить инцидент с участием китайских фигуристов и плюшевой ракеты
true
true
true
close
Raniero Corbelletti/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) официально подтвердил начало расследования ситуации, когда китайские танцоры на льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин во время ожидания оценок подняли со льда плюшевую игрушку в виде баллистической ракеты, передает Associated Press.

Ситуация произошла на этапе Гран-при в Чунцине, проходившем 24-25 октября. На игрушке размещалась маркировка «Дунфэн-61» — обозначение, соответствующее реальному ракетному вооружению армии Китая.

«ISU известно, что среди игрушек, брошенных зрителями на лед, оказалась неподходящая игрушка. Выступившие фигуристы взяли ее. ISU сожалеет о данном инциденте и проведет расследование», — сказано в заявлении организации. Там также подчеркивают необходимость сохранения нейтральной и уважительной атмосферы на международных соревнованиях.

Гран-при в Чунцине стартовал 24 октября и завершился 25 октября. Следующий этап стартует 1 ноября в канадском Сакстауне и завершится 2 ноября.

Ранее стало известно, что Россия может организовать альтернативные Олимпийские игры в 2026 году.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами