ISU расследует инцидент с плюшевой ракетой у китайских фигуристов на этапе Гран-при

ISU хочет изучить инцидент с участием китайских фигуристов и плюшевой ракеты

Международный союз конькобежцев (ISU) официально подтвердил начало расследования ситуации, когда китайские танцоры на льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин во время ожидания оценок подняли со льда плюшевую игрушку в виде баллистической ракеты, передает Associated Press.

Ситуация произошла на этапе Гран-при в Чунцине, проходившем 24-25 октября. На игрушке размещалась маркировка «Дунфэн-61» — обозначение, соответствующее реальному ракетному вооружению армии Китая.

«ISU известно, что среди игрушек, брошенных зрителями на лед, оказалась неподходящая игрушка. Выступившие фигуристы взяли ее. ISU сожалеет о данном инциденте и проведет расследование», — сказано в заявлении организации. Там также подчеркивают необходимость сохранения нейтральной и уважительной атмосферы на международных соревнованиях.

Гран-при в Чунцине стартовал 24 октября и завершился 25 октября. Следующий этап стартует 1 ноября в канадском Сакстауне и завершится 2 ноября.

