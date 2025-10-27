На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

«Сочи» обыграл «Ахмат» со счетом 2:4 в заключительном матче РПЛ
Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

В заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» одержал победу над «Ахматом».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встреча, которая состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась с результатом 2:4 в пользу «Сочи».

Счет в матче открыл сочинский клуб на 16-й минуте — забил Хорхе Сааведра, завершив подачу с углового. Михаил Игнатов удвоил преимущество «Сочи» на 36-й минуте, обойдя двух защитников и пробив в дальний угол. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Во втором тайме «Ахмат» сократил отставание на 59-й минуте благодаря голу Максима Самородова. На 66-й минуте Игнатов оформил дубль, а на 77-й минуте Дмитрий Васильев забил четвертый гол за «Сочи». На 85-й минуте Абделила Эль-Махрауи забил свой первый гол за клуб, а в добавленное время Самородов оформил дубль и Мохамед Ндонг сократил отставание до минимума, но после вмешательства VAR гол был отменен, так как Ндонг находился во «вне игры» в момент удара.

По итогам встречи «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на 15-й строчке с восемью баллами.

Ранее в РФС сообщили, что заявку на Евро-2032 официально подали еще в 2022 году.

Футбол. Чемпионат России
