РФС сообщил о подаче заявки на Евро-2032 еще в 2022 году

В РФС сообщили, что заявку на Евро-2032 официально подали еще в 2022 году

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил, что заявка на проведение чемпионата Европы 2032 года была подана еще в 2022 году. Приводит слова пресс-службы РФС «Известия».

«Заявку на Евро-2032 мы подали официально еще в 2022 году. Тогда же об этом все и писали. Нового с тех пор ничего не было. Daily Mail, видимо, на основе слов Дюкова пару дней назад решили так подать свою новость», — отметили в пресс-службе РФС.

Чемпионат Европы 2032 года должны принять Италия и Турция.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

