«Так не делается»: в Госдуме объяснили, почему РФ не могла подать заявку на проведение Евро-2032

Российские СМИ со ссылкой на британскую газету Daily Mail сообщили, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что это невозможно, поскольку перед проведением соревнований УЕФА должны получить гарантии государства и правительства. По ее словам, одного желания страны принять чемпионат недостаточно.

«А куда мы подали это, в УЕФА? Сейчас приостановлено наше там какое-то участие. Такие вещи так не делаются. Город определен. Если вдруг возникает какая-то сложность, они тогда делают дозаявку, доконкурс, потому что явно в таких случаях не одна Россия может захотеть принять участие, а какие-то еще города. И там тогда делается отдельное дополнительное голосование и так далее. Просто так не отдают, вот так вот раз — и отдали. Там не просто взяла федерация и подала. Там, во-первых, даются в таких случаях гарантии государства, правительства, то есть это специальные акты, это просто так не подается – «Я хочу подать». Это не так, так каждый бы подавал. Там без государственных гарантий вообще такие вещи не подаются», — сказала она.

Журова предположила, что британское издание специально «нагнетает обстановку», чтобы России было сложнее вернуться на Чемпионат.

«Это они что-то придумали. Намерения могут быть какие у кого угодно, но не знаю, зачем они это раздувают. Просто так не может быть — захотела страна и подала заявку. Это не только к нам имеет отношение, к любой стране. То есть должны сначала они признать, что Италия не справляется, и тогда дальше уже. Особенно футбол, что, там другие страны не претендуют? Да конечно претендуют. И что, когда определяли Италию, там не было других конкурентов? Конечно, были, и они в первую очередь претендуют на то, чтобы это сделать. Поэтому тут это все не так просто, как кажется. Я думаю, что они пугают, что вот Россия уже завтра вернется в футбол. И они, наверное, таким образом нагнетают обстановку специально, что вот, не возвращайте Россию, смотрите — они уже сразу хотят взять какой-то чемпионат. Какой-то умысел здесь есть у газеты, которая публикует такие заявления», — добавила она.

Чемпионат Европы 2032 года должны принять Италия и Турция.

27 октября президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил порталу Sport24, что Россия готова организовать у себя Евро-2032 на фоне опасений о том, что итальянские стадионы не будут готовы принять турнир.

После этого британская газета Daily Mail опубликовала статью со ссылкой на слова Дюкова, — в российских СМИ после этого появилась интерпретация, что Россия уже подала заявку.

