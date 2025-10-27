Стала известна причина попытки похищения футболиста Мостового

Задержанный по подозрению в похищении Мостового: нужны были деньги на операцию

Один из задержанных по подозрению в попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового заявил на допросе, что согласился на преступление из-за того, что его отцу нужны были деньги на операцию, передает РЕН ТВ.

Задержанный сказал, что ему нужно было помочь отцу, а человек предложил заработать деньги.

Также задержанный отметил, что заработать ему предложил человек, который назвался Славой «Сатанистом» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), уточнив, что не знает, кто это, его голоса он ни разу не слышал.

Второй задержанный подтвердил, что заказчиком преступления является «Сатанист», который поставил задачу похитить человека и выманить у него деньги.

Уголовные дела заведены по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), статьи 162 УК РФ («Разбой»), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Покушение на похищение человека»).

