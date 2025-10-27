На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина попытки похищения футболиста Мостового

Задержанный по подозрению в похищении Мостового: нужны были деньги на операцию
true
true
true

Один из задержанных по подозрению в попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового заявил на допросе, что согласился на преступление из-за того, что его отцу нужны были деньги на операцию, передает РЕН ТВ.

Задержанный сказал, что ему нужно было помочь отцу, а человек предложил заработать деньги.

Также задержанный отметил, что заработать ему предложил человек, который назвался Славой «Сатанистом» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), уточнив, что не знает, кто это, его голоса он ни разу не слышал.

Второй задержанный подтвердил, что заказчиком преступления является «Сатанист», который поставил задачу похитить человека и выманить у него деньги.

Уголовные дела заведены по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), статьи 162 УК РФ («Разбой»), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Покушение на похищение человека»).

Ранее стало известно, кто пытался похитить футболиста Мостового.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами