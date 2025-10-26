Защитник «Локомотива» оказался недоволен игрой команды в матче с «Акроном»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов отметил, что в рамках матча 13‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном» команда не смогла реализовать свое преимущество, передает «Матч ТВ».

«Результат неприемлемый, моментов много, надо забивать. Особенно во втором тайме много моментов создавали, и не помню их у наших ворот», — заявил Ненахов. Он также раскритиковал команду за то, что она «отпустила игру» в первом тайме, подчеркнув, что с такими командами, как «Акрон», так играть нельзя.

«Акрон» имеет одну победу в последних 10 матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на 5 очков. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (7 побед, 6 ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

В следующем туре «Локомотив» 1 ноября сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», а «Акрон» в тот же день встретится с «Ростовом». Предстоящий матч с действующим чемпионом станет серьезной проверкой амбиций лидера для железнодорожников.

Ранее «Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.