«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

В концовке встречи столичная команда создала несколько опасных моментов: на 75-й минуте Николай Комличенко не реализовал выход один на один, а в добавленное время удары Зелимхана Бакаева и вновь Комличенко не достигли цели.

«Акрон» имеет одну победу в последних 10 матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на 5 очков. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (7 побед, 6 ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее легенда «Спартака» заявиk, что клубу не нужен Матвей Сафонов.