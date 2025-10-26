Легенда спорта из США заявил, что россияне покажут себя на Олимпийских играх

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», что в ближайшее время ждет появления талантов мирового уровня среди российских спортсменов.

«Российский скейтбординг прошел долгий путь. Когда я впервые посетил Россию много лет назад, скейт-сцена была меньше. Сейчас она на другом уровне — таланты растут, и есть серьезная поддержка, например, государственная поддержка скейт-парков. Россия догоняет мировую арену, и я ожидаю, что в ближайшее время у вас появятся таланты мирового уровня», — сказал Дэнни Уэй.

Также американский рекордсмен выразил уверенность, что российские скейтбордисты смогут успешно показать себя на Олимпийских играх.

«Судя по тому, что я увидел на московском турнире Grand Skate Tour, потенциал серьезный. Молодые скейтбордисты жаждут побед и обладают мастерством. При правильной подготовке и получении опыта они, безусловно, смогут заявить о себе на мировой арене — в том числе на Олимпийских играх», — сказал легендарный спортсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее американский рекордсмен назвал большой плюс России по сравнению с США.