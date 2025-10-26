На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда спорта из США заявил, что россияне покажут себя на Олимпийских играх

Скейтбордист Уэй заявил, что россияне смогут показать себя на Олимпийских играх
Федерация скейтбординга России

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», что в ближайшее время ждет появления талантов мирового уровня среди российских спортсменов.

«Российский скейтбординг прошел долгий путь. Когда я впервые посетил Россию много лет назад, скейт-сцена была меньше. Сейчас она на другом уровне — таланты растут, и есть серьезная поддержка, например, государственная поддержка скейт-парков. Россия догоняет мировую арену, и я ожидаю, что в ближайшее время у вас появятся таланты мирового уровня», — сказал Дэнни Уэй.

Также американский рекордсмен выразил уверенность, что российские скейтбордисты смогут успешно показать себя на Олимпийских играх.

«Судя по тому, что я увидел на московском турнире Grand Skate Tour, потенциал серьезный. Молодые скейтбордисты жаждут побед и обладают мастерством. При правильной подготовке и получении опыта они, безусловно, смогут заявить о себе на мировой арене — в том числе на Олимпийских играх», — сказал легендарный спортсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее американский рекордсмен назвал большой плюс России по сравнению с США.

