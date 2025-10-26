Американский рекордсмен назвал большой плюс России по сравнению с США

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», что мог бы исполнить в Москве один из своих новых рискованных трюков.

«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического, но мне нужно будет изучить город подробнее. Мой разум постоянно работает — я смотрю на здания, пропасти, на все, через что можно перепрыгнуть или использовать творчески. Архитектура города определенно может вдохновить на что-то смелое, но мне нужно будет изучить ее, чтобы дать точный ответ», — отметил американский спортсмен.

Также Дэнни Уэй рассказал, что хотел бы плотно сотрудничать с Россией и, в частности, принять участие в проектировании скейт-парков в Москве. По словам легендарного спортсмена, в США спортивные площадки пустуют, в то время как в Москве они часто переполнены людьми.

«Я очень рад помочь в проектировании скейт-парков где угодно, особенно в таком месте, как Москва, где скейт-сцена быстро растет. Скейт-парки — это место, где культура процветает, и я видел, насколько они переполнены по сравнению с пустыми спортивными площадками в Соединенных Штатах. Сейчас это только разговоры, но потенциал московской скейт-сцены огромен при правильном консультировании, руководстве и вложении времени», — подчеркнул мировой рекордсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

