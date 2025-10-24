Олимпийский чемпион ответил австрийскому лыжнику, критиковавшему Степанову

Чемпион ОИ Васильев: Степанова не рвется на Запад, чтобы хорошо провести время

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил австрийскому лыжнику Мике Фермойлену, который заявил, что Вероника Степанова критикует Запад, но при этом тренируется за рубежом, передает Legalbet.

«Не думаю, что Вероника прям рвётся на Запад, чтоб хорошо провести время. Это делается для адаптации организма. У нас в России хватает хороших мест. Но повторюсь, в таких видах спорта нужно часто менять локацию», — сказал Васильев, добавив, что в России есть места лучшем, чем на Западе.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее австрийский лыжник заявил, что соскучился по российским спортсменам.