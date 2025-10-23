Австрийский лыжник соскучился по российским спортсменам

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что скучает по соревнованиям с российскими спортсменами, передает издание Odds.ru.

«Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами — они всегда представляли сильный состав», — заявил спортсмен.

При этом Фермойлен подчеркнул, что большинство лыжников поддерживает решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Мика Фермойлен возмутился критике Запада Степановой.