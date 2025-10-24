На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая российская фигуристка намерена получить гражданство США для участия в ОИ‑2026

Бывшая российская фигуристка Ефимова ускоряет процесс получения гражданства США
true
true
true
close
Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании за США, предпринимает шаги для ускоренного получения американского гражданства с целью участия в Олимпийских играх 2026 года, передает The Skating Club of Boston.

Вместе со своим партнером Михаилом Митрофановым фигуристка является действующей чемпионкой США, однако для олимпийского отбора должна получить гражданство до декабря 2025 года.

26-летняя спортсменка обратилась с просьбой о сокращении стандартного трехлетнего срока ожидания гражданства. По текущим правилам, к моменту определения состава олимпийской сборной США в январе 2026 года Ефимова будет ожидать получения паспорта около 20 месяцев из требуемых 36.

Ефимова до 2015 года представляла Финляндию в одиночном катании, затем до сентября 2020 года выступала за Россию в паре с Александром Коровиным, а позже каталась за Германию с Рубеном Бломмартом. С 2023 года ее партнером является американец Митрофанов; в феврале 2024 года пара зарегистрировала брак.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в феврале.

Ранее тренер Алексей Мишин отказался комментировать шансы Петросян и Гуменника на ОИ-2026.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами