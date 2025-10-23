В сборной России рассказали, кто является основным вратарем команды

Тренер Кафанов: в официальном матче сборной в воротах стоял бы Сафонов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сейчас является первым номер национальной команды, передает Metaratings.ru.

«Если бы завтра был официальный матч сборной России, в воротах играл бы Матвей Сафонов», — сказал Кафанов.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее московскому «Спартаку» посоветовали подписать контракт с Сафоновым.