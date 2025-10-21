«Спартаку» посоветовали подписать контракт с игроком «ПСЖ»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак посоветовал красно-белым подписать контракт с вратарем французского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, передает «Советский спорт».

«Матвею надо уходить из «ПСЖ». Они сделали ставку на француза, потом они его протаранят в сборную в роли основного. «Спартаку» же надо рассмотреть Сафонова в качестве усиления вратарской линии», — сказал Первак.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Сафонов после ухода из «ПСЖ».