«Спартак» согласовал контракт с новым главным тренером

Московский «Спартак» согласовал условия контракта с испанским тренером Луисом Гарсией, передает «Чемпионат».

Специалист является кандидатурой спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Решение о назначении Гарсии на пост главного тренера примет совет директоров клуба.

Луис Гарсия работал в испанских «Хетафе», «Мальорке», «Алавесе» и других командах.

18 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 24 балла. Второе место занимает столичный «Локомотив», набрав 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.

Ранее «Спартак» нашел нового главного тренера, но столкнулся с проблемами.