На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» согласовал контракт с новым главным тренером

«Чемпионат»: «Спартак» согласовал контракт с тренером Гарсией
true
true
true
close
Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский «Спартак» согласовал условия контракта с испанским тренером Луисом Гарсией, передает «Чемпионат».

Специалист является кандидатурой спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Решение о назначении Гарсии на пост главного тренера примет совет директоров клуба.

Луис Гарсия работал в испанских «Хетафе», «Мальорке», «Алавесе» и других командах.

18 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 24 балла. Второе место занимает столичный «Локомотив», набрав 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.

Ранее «Спартак» нашел нового главного тренера, но столкнулся с проблемами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами