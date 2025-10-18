На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» нашел нового главного тренера, но столкнулся с проблемами

true
true
true
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московский «Спартак» видит новым лавным тренером команды сербского специалиста Владимира Ивича. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, «Спартак» через посредников уже предложил Ивичу контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 2,2 млн в год и до € 1,5 млн на помощников (4-5 человек), а также бонусы за попадание в тройку Российской премьер-лиги (РПЛ) и победу в Кубке России.

«Напрямую говорить с Ивичем было нельзя из-за его обязательств перед эмиратским «Аль-Айном». Вместо этого Франсис [Кахигао] затребовал видеосозвон с Владаном. Ему отказали и сказали, что для этого необходим официальный оффер в Эмираты об интересе к тренеру», — отметил Карпов.

Ивич ранее работал в «Краснодаре», сейчас он возглавляет клуб из ОАЭ » Аль-Айн».

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее российский тренер отказался возглавить «Спартак».

