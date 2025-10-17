Российский спортсмен завоевал бронзу ЧМ по паралимпийскому велоспорту

Российский спортсмен Иван Ермаков занял треть место на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту на треке, который проходит в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров для гонщиков с поражением опорно-двигательного аппарата, показав время 1 минута 17,657 секунды.

Победу в этой дисциплине одержал испанец Рикардо Тен Аргилес, установивший результат 1.15,182. Серебряная медаль досталась представителю Малайзии Мохамаду Шахаруддину, который финишировал с временем 1.15,432.

Чемпионат мира в Бразилии продлится до 19 октября, российские спортсмены принимают в нем участие в нейтральном статусе.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

