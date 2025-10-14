Дочь паралимпийской чемпионки раскрыла, как ее мать взяла медаль ЧМ под флагом России

Российская паралимпийская чемпионка в пауэрлифтинге Тамара Подпальная очень ответственно подошла к подготовке к чемпионату мира в Каире и благодаря этому завоевала бронзу, выступая под национальным флагом. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее дочь Ульяна.

«Она всегда готовится очень тщательно и ответственно, никогда не будет зря тратить энергию. Никогда не дает интервью перед выступлением, потому что понимает значимость предстоящего старта. А здесь она была особенно высокой. И подготовка к чемпионату мира шла очень серьезно и ответственно. Мама все делает очень стабильно и последовательно», — сказала собеседница издания.

53-летняя Тамара Подпальная стала первой за шесть лет представительницей российского паралимпийского спорта, завоевавшей медаль мирового первенства под национальным флагом. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, также спортсменка становилась лучшей в Сиднее-2000 и в Афинах-2004. Кроме того, на ее счету две серебряные награды пекинской и лондонской Паралимпиад.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

Ранее Ульяна Подпальная объяснила значимость медали для ее матери.