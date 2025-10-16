Российская девушка-боец исключена из UFC после трех поражений

Российская спортсменка Ирина Алексеева исключена из ростера (списка бойцов) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщило издание MMA Orbit в социальных сетях.

11 октября Алексеева уступила бразильянке Беатрис Меските на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро. Это поражение стало третьим подряд для россиянки в UFC, после чего и было принято решение об ее исключении из ростера.

Всего на счету Алексеевой пять побед и четыре поражения в профессиональных поединках по правилам ММА.

В своей карьере Алексеева столкнулась с дисквалификацией за допинг. В допинг-пробе спортсменки, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывалась с 15 октября 2023 года. Александр Скаредин, менеджер Алексеевой, заявил, что спортсменка получила дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы вследствие приема спортивного питания.

По его словам, никакого смысла обжаловать решение о дисквалификации нет, так как даже случайное попадание запрещенных препаратов в организм не является причиной для освобождения от ответственности. Срок дисквалификации завершился в октябре 2024 года.

Ранее чемпионка Европы из России была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за допинга.