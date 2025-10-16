На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская девушка-боец исключена из UFC после трех поражений

Боец Алексеева исключена из UFC после третьего подряд поражения
true
true
true
close
Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская спортсменка Ирина Алексеева исключена из ростера (списка бойцов) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщило издание MMA Orbit в социальных сетях.

11 октября Алексеева уступила бразильянке Беатрис Меските на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро. Это поражение стало третьим подряд для россиянки в UFC, после чего и было принято решение об ее исключении из ростера.

Всего на счету Алексеевой пять побед и четыре поражения в профессиональных поединках по правилам ММА.

В своей карьере Алексеева столкнулась с дисквалификацией за допинг. В допинг-пробе спортсменки, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывалась с 15 октября 2023 года. Александр Скаредин, менеджер Алексеевой, заявил, что спортсменка получила дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы вследствие приема спортивного питания.

По его словам, никакого смысла обжаловать решение о дисквалификации нет, так как даже случайное попадание запрещенных препаратов в организм не является причиной для освобождения от ответственности. Срок дисквалификации завершился в октябре 2024 года.

Ранее чемпионка Европы из России была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за допинга.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами