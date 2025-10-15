Чемпионка Европы из России дисквалифицирована на 18 месяцев из-за допинга

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Ирина Ологонова отстранена от соревнований на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Согласно решению Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда, дисквалификация действует с 24 апреля 2024 года и завершится уже 23 октября 2025 года.

В допинг-пробе, взятой у спортсменки 8 ноября 2014 года на Кубке европейских наций в Москве, было обнаружено запрещенное вещество туаминогептан. Это вещество зачастую находится в составе назальных спреев, используемых при заложенности носа. В результате все достижения Ологоновой в период с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года аннулированы, включая золотую медаль чемпионата России 2015 года.

Спортсменка является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира, а также обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы. Решение CAS ADD может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Дисквалификация стала частью системной работы Международного агентства допинг-тестирования по перепроверке проб прошлых лет.

Ранее российский боец UFC провел тренировку с 240-сантиметровым баскетболистом.