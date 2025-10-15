Российский боец UFC провел тренировку с 240-сантиметровым баскетболистом

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев провел совместную тренировку с нигерийским баскетболистом Абиодуном Адегоке, рост которого составляет около 240 сантиметров. Об этом спортсмен рассказал в своем аккаунте.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

Адегоке считается одним из самых высоких баскетболистов-любителей в мире, однако карьера в профессиональном спорте у него не сложилась. Встреча с Махачевым стала частью кросс-тренинга, который помогает бойцу разнообразить подготовку.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Ранее суд в Москве продлил арест чемпиону мира по тхэквондо.