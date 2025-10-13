Экс-игрок «Спартака»: «Зенит» может лишить «Спартак» статуса народной команды

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможной потере красно-белыми статуса народной команды России. Его слова передает Legalbet.

Экс-спортсмен заявил, что это может произойти в случае дальнейшего доминирования «Зенита» в отечественном футболе.

«Смотрите, если «Зенит» станет чемпионом восемь раз за 10 лет, то, конечно, «Спартак» потеряет статус народной команды», — заявил Аленичев. При этом он подчеркнул: «Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такое произошло».

За последние семь сезонов «Зенит» шесть раз выигрывали чемпионат России — череда побед была прервана лишь в сезоне-2024/2025, когда золотые медали впервые завоевал «Краснодар».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после 11 туров «Зенит» занимает четвертое место, набрав 20 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции с 18 очками. Для реализации сценария, описанного Аленичевым, питерскому клубу необходимо выиграть чемпионат в двух из трех ближайших сезонов.

Ранее наставника «Спартака» назвали главным кандидатом на пост тренера сборной Сербии.