Овечкин прокомментировал поражение в первом матче сезона в НХЛ

Овечкин после поражения «Бостону» заявил, что «Вашингтон» будет играть лучше

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявил, что его команда будет прибавлять и прибавлять. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«У нас были хорошие голевые моменты, но с каждой игрой мы будем играть все лучше и лучше. Видно, что у всех звеньев есть неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали их», — заявил Овечкин.

Минувшей ночью столичная команда уступила «Бостон Брюинз». Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в ночь на 12 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее российский хоккеист оформил первый хет-трик в сезоне НХЛ.