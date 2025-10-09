Российский хоккеист оформил первый хет-трик в сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев первым оформил хет-трик в сезоне-2025/26.

24-летний форвард помог своей команде отыграться в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» и перевести игру в дополнительное время. Игра прошла в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков — 6:5. По ходу встречи «рыцари» проигрывали с счетом 0:2.

Дорофеев забросил первую, вторую и третью шайбы своей команды, отличившись во втором периоде. В серии буллитов Дорофееву также удалось реализовать свою попытку.

В следующем матче «Вегас» сыграет против «Сан-Хосе».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года

