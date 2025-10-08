ФИФА утвердила новый формат календаря матча сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) официально внесла изменения в международный календарь, объединив сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных, передает «Чемпионат».

Осенний перерыв в международных матчах национальных сборных, который был разделен на сентябрь и октябрь, со следующего года будет проходить единоразово. В 2026 году он запланирован на период с 21 сентября по 6 октября. Таким образом, сборные смогут проводить в этот временной отрезок по четыре матча.

Международный перерыв в ноябре будет проходить в период с 9 по 17 число 2026 года. В этот отрезок для каждой сборной запланировано по два матча. Новое расписание будет действовать как минимум до 2030 года.

Россия официально отстранена от турниров ФИФА, как и от соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому российская национальная команда может проводить только товарищеские встречи.

