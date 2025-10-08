Стал известен первый долларовый миллиардер среди футболистов

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал первым в мире профессиональным футболистом, чье состояние превысило $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, 40-летний футболист преодолел отметку в миллиард после того, как перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср», где по контракту зарабатывает €200 млн в год. На данный момент сумма всех активов форварда составляет $1,4 млрд.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с «Аль-Насром» завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.

Ранее в РФС обсудили возможность отмены ошибочных желтых карточек.