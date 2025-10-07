На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три европейских топ-клуба следят за российским игроком ЦСКА

Журналист Карпов: «Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за игроком ЦСКА Глебовым
Владимир Федоренко/РИА Новости

Испанский «Атлетико», итальянская «Рома» и португальская «Бенфика» следят за игроком московского ЦСКА Кириллом Глебовым, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Глебова могут попытаться купить уже этой зимой. В контракте Глебова нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Однако когда он сыграет определенное кол-во матчей, то договор с ним продлится еще на сезон. Сам Глебов рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел девять матчей, забив четыре мяча.

В прошлом матче РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак». ЦСКА начал матч активно и забил три гола в первом тайме. На 5-й минуте Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового.

Во втором тайме игра продолжилась с высокой интенсивностью. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака». На 61-й минуте основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и был заменен на Владислава Торопа. В компенсированное время Моисей Гаич спас ворота, выбив мяч с линии ворот после удара Манфреда Угальде.

Ранее лидера «Спартака» назвали слабым.

Футбол. Чемпионат России
