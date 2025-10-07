Лидера «Спартака» назвали слабым

Бывший футболист «Кубани» Александр Чугунов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не соответствует уровню состава команды.

«Умяров не уровень «Спартака». Литвиновы, Денисовы – оборона не выдерживает никакой критики. Вратаря Максименко хвалят, а за что, непонятно. Тренерской мысли в игре «Спартака» не прослеживается», — заявил Чугунов.

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей со скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

Ранее сообщалось, что Хави отказался возглавить «Спартак».