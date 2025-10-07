Карпин ответил Дегтяреву, который заявил, что может не согласовать его кандидатуру в сборной

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил министру спорта России Михаилу Дегтяреву, который заявил, что может не согласовать его кандидатуру на посту тренера национальной команды, передает Sport24.

«Слова министра, что может меня не согласовать? Если для этого тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают», — сказал Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

