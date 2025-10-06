Экс-тренер «Динамо» назвал Карпина самым переоцененным наставником в российском футболе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин подверг критике нынешнего наставника бело-голубых Валерия Карпина, передает Legalbet.

«Надо, конечно, руководство спрашивать, чем они были мотивированы, когда назначили Карпина в «Динамо». Получается, что он самый перехваленный тренер в нашем футболе», — сказал Силкин.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» после 11 туров идет на восьмом месте, набрав 15 очков. Ранее клуб покинул работавший с 2019 года руководитель совета директоров Дмитрий Гафин, его сменил Александр Ивлев.

В прошедшем туре бело-голубые уступили в дерби столичному «Локомотиву», встреча завершилась поражением «Динамо» со счетом 3:5. Следующим соперником команды Валерия Карпина будет «Ахмат», эта игра состоится в Москве 19 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 по московскому времени.

