«Очень жалко Карпина»: легендарный тренер выразил сочувствие наставнику «Динамо»

Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников выразил сочувствие наставнику московского «Динамо» Валерию Карпину. Об этом он рассказал «Чемпионату».

«Мне очень жалко Валерия Георгиевича Карпина в «Динамо». Дай бог, чтобы он выправил ситуацию в клубе. Пропускать пять мячей от «Локомотива» — перебор. Я считаю, что в «Динамо» очень много внутренних проблем. Не просто так в клубе произошла смена власти. Я же работал в динамовской системе и знаю, что она беспощадная. Смена председателя совета директоров произошла неспроста», — заметил Овчинников.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» после 11 туров идет на восьмом месте, набрав 15 очков. Ранее клуб покинул работавший с 2019 года руководитель совета директоров Дмитрий Гафин, его сменил Александр Ивлев.

В прошедшем туре бело-голубые уступили в дерби столичному «Локомотиву», встреча завершилась поражением «Динамо» со счетом 3:5. Следующим соперником команды Валерия Карпина будет «Ахмат», эта игра состоится в Москве 19 октября.

Ранее помощник Карпина заявил, что не считает его великим тренером.