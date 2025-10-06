«Краснодар» ответил на обвинения в расистском высказывании своего капитана

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг официально высказался в поддержку капитана команды Эдуарда Сперцяна, обвиненного защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в расистских высказываниях во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Наша команда интернациональна, в ней играют футболисты разных национальностей и вероисповеданий. Сперцян стал капитаном не случайно — мы ценим его умение объединять команду и поддерживать атмосферу уважения в коллективе. Мы уверены в нем как в человеке», — заявил Хашиг. Он также подчеркнул, что любые расистские высказывания неприемлемы.

Конфликтный инцидент произошел в матче, который завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0. Игрок команды «Ахмата» Ибраим Ндонг утверждает, что Сперцян допустил расистское высказывание на португальском языке, тогда как капитан «Краснодара» сообщил, что первым оскорбление в адрес его матери на испанском произнес соперник.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками. Следующий матч команда проведет 18 октября против махачкалинского «Динамо». Российский футбольный союз (РФС) продолжает расследование инцидента.

