«Будь мужиком»: экс-игрок ЦСКА высказался о конфликте в матче «Ахмат» — «Краснодар»

Экс-полузащитник ЦСКА Гришин оценил возможный расистский выпад Сперцяна
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на обвинения в адрес капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в расистских высказываниях, передает «Матч ТВ».

Конфликтный эпизод произошел в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Краснодаром».

«Я не люблю людей, которые падают от одного касания. Не такой там был удар со стороны Ндонга, чтобы Сперцян падал. Ну разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком. Возможно, оба были неправы, но тут должны разбираться компетентные органы», — заявил Гришин.

На 85-й минуте встречи Ндонг был удален с поля за применение силы к Сперцяну. Впоследствии защитник «Ахмата» сообщил о расистском высказывании оппонента. Капитан «Краснодара» опроверг обвинения, заявив об оскорблении в адрес его матери.

Поединок завершился победой «Краснодара» 2:0. По итогам 11 туров красно-черные занимают третью строчку в таблице с 23 очками. «Ахмат» с 15 баллами расположился на девятой позиции. Расследованием инцидента занимается дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян готов пройти полиграф, чтобы доказать невиновность.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
