Защитник ЦСКА прокомментировал принципиальность матчей со «Спартаком» и «Зенитом»

Защитник ЦСКА Круговой назвал дерби со «Спартаком» одним из самых эмоциональных
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник ЦСКА Данил Круговой после победы над «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 ответил на вопрос о принципиальности противостояний с разными командами. Об этом сообщает «Чемпионат».

Футболист отметил особую значимость дерби со «Спартаком», но не стал сравнивать его с матчами против «Зенита».

«Это один из самых эмоциональных матчей. Сложно выбрать, что принципиальнее для меня — со «Спартаком» или с «Зенитом». Это дерби всея Руси, а с «Зенитом» личное», — заявил Круговой.

24-летний защитник является воспитанником петербургского «Зенита», который покинул в 2024 году. В текущем сезоне Круговой уже забил 2 гола в 11 матчах РПЛ, включая гол в ворота «Спартака».

После победы над «Спартаком» ЦСКА занимает первое место в таблице РПЛ с 24 очками. Красно-белые расположились на пятой позиции с 18 очками. В следующем туре армейцы сыграют с «Локомотивом», а «Спартак» встретится с «Ростовом».

Ранее стало известно, что вратарь ЦСКА устроил скандал перед заменой в матче со «Спартаком».

