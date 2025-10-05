Вратарь ЦСКА устроил скандал перед заменой в матче со «Спартаком»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев досрочно завершил матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» из-за травмы. Инцидент произошел на 62-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу армейцев. Об этом пишет RT.

Перед заменой Акинфеев продемонстрировал эмоциональную реакцию — выбросил перчатки и громко высказался в адрес неизвестного лица. На его место в ворота встал Владислав Тороп.

Клуб пока не прокомментировал причины эмоциональной реакции Акинфеева и характер его травмы. Прежде в этом сезоне 38-летний вратарь уже пропускал матчи из-за повреждений.

Матч на стадионе «ВЭБ Арена» завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. Эта победа позволила армейцам набрать 24 очка и возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» с 18 очками занимает пятую позицию.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил об ошибке в эпизоде с пенальти в первом тайме дерби.