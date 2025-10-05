Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Спартаком»

Тренер ЦСКА Челестини: у нас были проблемы в прессинге, соперник хорошо двигался

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, несмотря на счет 3:2 в пользу своей команды в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», указал на недостатки в игре подопечных. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Несмотря на то, что мы забили три гола к 18-й минуте, мы не играли так, как мы хотели. Нам не доставало спокойствия, у нас были проблемы в прессинге, соперник очень хорошо двигался. В среднем блоке мы были не столь компактны. После 3:0 матч был еще открыт. Наверное, мы могли провести матч лучше, нам есть куда расти и в чем прибавлять», — заявил Челестини.

Победа над «Спартаком» позволила ЦСКА набрать 24 очка и возглавить таблицу РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют с «Локомотивом» 18 октября.

