Легендарный российский футболист заявил, что у России отстает культура боления

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о различиях в культуре футбольного боления в России и Англии. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

Канчельскис, имеющий опыт выступлений в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», отметил существенную разницу в атмосфере на стадионах. По его словам, в Англии футбол представляет собой настоящий праздник, тогда как в России подобную атмосферу можно наблюдать далеко не на каждом стадионе. Особое внимание бывший футболист уделил проблемам с посещаемостью матчей в некоторых регионах страны.

«Конечно, отстаём в культуре боления, небо и земля по сравнению с Англией. Там футбол — это праздник, у нас же не на каждом стадионе такое увидишь. Скажите, какой праздник может быть в Химках? Пять человек приходят на футбол», — заявил Канчельскис.

Канчельскис также выразил скептическое отношение к игре на искусственных покрытиях, распространенных в российском футболе. За свою карьеру футболист выступал не только в Англии, но и в Шотландии за «Глазго Рейнджерс», а также в Италии за «Фиорентину».

Ранее экс-футболист Канчельскис назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак».